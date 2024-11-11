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11:21, 11 ноября 2024Экономика

Низкую ставку по одному из видов ипотек решили продлить

Путин поручил сохранить ставку 2 % по дальневосточной ипотеке до 2030 года
Мария Черкасова
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил сохранить до 2030 года ставку в два процента годовых по дальневосточной и арктической ипотеке. Об этом говорится на сайте Кремля.

Также Путин поручил увеличить до миллиона рублей выплату с целью погасить ипотеку для семей при рождении третьего ребенка. Речь о семьях, живущих в Чукотском автономном округе, а также регионах Дальневосточного федерального округа с суммарным коэффициентом рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке. Он отметил, что на эти программы приходится лишь четыре процента в общем объеме ипотеки, при этом условия жизни в регионах очень непростые, а данный вид кредитования позволил за пять лет удвоить объем вводимого жилья.

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