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20:20, 11 ноября 2024Мир

ООН приняла резолюцию России по борьбе с неонацизмом

Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России по борьбе с неонацизмом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Комитет Генассамблеи (ГА) ООН принял выдвинутую Россией резолюцию по борьбе с неонацизмом. Об этом сообщает ТАСС.

Как указывает корреспондент агентства, резолюцию поддержали 116 стран, 54 проголосовали против, а 11 стран воздержались от голосования. Среди несогласных с документом были США, Канада, Украина и Япония.

В июне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США прощают Украине все действия, так как она является удобным инструментом для борьбы с Россией. Дипломат напомнил, что Россия двадцать лет назад внесла в Генеральную Ассамблею ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, против которой проголосовали Штаты.

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