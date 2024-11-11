Песков раскрыл ответ России на попытки разрешить удары ВСУ вглубь России

Песков: Россия продолжит боевые действия в ответ на удары ВСУ

Россия продолжит боевые действия в случае если страны Запада разрешат Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это лишний раз демонстрирует, что европейские руководители (...) продолжают добиваться стратегического поражения нашей страны, Российской Федерации. Мы же в свою очередь продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей», — рассказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что никакая отправка каких-либо новых типов вооружения Киеву не позволит ВСУ переломить ситуацию на фронте в свою пользу.

Ранее Песков заявил, что в графике российского лидера Владимира Путина пока нет планов ни на беседы, ни на встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. По его словам, президент России уже обозначил свои позиции и пока нечего добавить к данной теме.