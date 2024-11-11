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10:52, 11 ноября 2024Россия

Получившего смертельное ранение на СВО россиянина похоронят спустя два года после гибели

В Липецкой области похоронят смертельно раненного на СВО два года назад военного
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

В селе Становое Липецкой области спустя два года после гибели похоронят участника специальной военной операции (СВО) Романа Красова. Об этом сообщает паблик «Звезда/Новости Становлянского округа» в соцсети «ВКонтакте».

По его информации, супруга военнослужащего получила выписку о смерти от командира части в феврале 2023 года. Из нее стало известно, что россиянин получил несовместимое с жизнью ранение 27 августа 2022 года, однако его тело не могли эвакуировать с поля боя из-за плотного огня бойцов Вооруженных сил Украины. Сколько времени потребовалось на вывоз останков, не уточняется.

Красова похоронят 12 ноября на новом кладбище села Становое.

Ранее в Краснодаре спустя год после похорон вскрыли могилу участника СВО Александра Ерина. Как выяснилось, военнослужащий проходил в южном регионе реабилитацию. Почему погребение состоялось именно там, не уточняется. Позже его перезахоронили в родном городе Первомайске в Тамбовской области.

ЖЗЛ
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