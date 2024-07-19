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12:10, 19 июля 2024Россия

В России тело офицера СВО достали из разрытой могилы через год после похорон

В Краснодаре тело бойца СВО достали из могилы через год после похорон

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Краснодаре разрыли могилу участника специальной военной операции (СВО). Это произошло примерно через год после похорон военнослужащего, сообщает издание «Вестник» города Первомайска Тамбовской области.

Старшего лейтенанта Александра Ерина не стало 18 июля 2023 года. Офицера похоронили в Краснодарском крае, где он проходил реабилитацию. Ровно год спустя его перезахоронили в родном городе. В местном храме Покрова Пресвятой Богородицы состоялось отпевание.

Офицера похоронили с воинскими почестями, на церемонии присутствовали представители местной администрации.

Ранее на Камчатке сняли на видео предполагаемую могилу другого бойца СВО, которую выкопали прямо посреди дороги. В местной администрации заявили, что участок в документах значится как захоронение военнослужащего.

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      Алан Босиков
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