Популярная певица отпраздновала 50-летие в прозрачной юбке

Певица Луиз Реднапп отпраздновала 50-летие в прозрачной юбке

Популярная британская певица Луиз Реднапп снялась в откровенной юбке в честь 50-летия. Снимками она поделилась в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость опубликовала серию кадров, на которых она позирует в атласном боди, надетом поверх колготок. Затем она опубликовала фото с ковровой дорожки премии Pride of Britain Awards, на которую она вышла в прозрачной кружевной юбке. Вдобавок исполнительница надела туфли на шпильке.

Известно, что Реднапп отпраздновала день рождения вместе с возлюбленным, телесценаристом Дрю Майклом.

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