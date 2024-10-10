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19:47, 10 октября 2024Ценности

Рита Дакота показала внешность до и после пластики

Рита Дакота показала снятое крупным планом лицо до и после блефаропластики

Фото: @ritadakota

Российская певица и композитор Рита Дакота показала внешность после хирургической коррекции внешности. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала 34-летняя знаменитость разместила серию кадров, на которых продемонстрировала внешний вид до пластики. «Грыжи были и сверху, и снизу. Теперь нет. Да здравствуют современные технологии», — подписала она.

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Затем исполнительница опубликовала кадр снятого крупным планом лица после проведенной блефаропластики. «Без масок и без фильтров, прямо сейчас», — уточнила певица.

В мае Дакота снялась без макияжа и показала прыщи на лице. Исполнительница пояснила, что косметолог назначил ей корейские уходовые средства, которые привели к появлению высыпаний.

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      Екатерина Ештокина
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