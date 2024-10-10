Рита Дакота показала внешность до и после пластики

Рита Дакота показала снятое крупным планом лицо до и после блефаропластики

Российская певица и композитор Рита Дакота показала внешность после хирургической коррекции внешности. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала 34-летняя знаменитость разместила серию кадров, на которых продемонстрировала внешний вид до пластики. «Грыжи были и сверху, и снизу. Теперь нет. Да здравствуют современные технологии», — подписала она.

Затем исполнительница опубликовала кадр снятого крупным планом лица после проведенной блефаропластики. «Без масок и без фильтров, прямо сейчас», — уточнила певица.

В мае Дакота снялась без макияжа и показала прыщи на лице. Исполнительница пояснила, что косметолог назначил ей корейские уходовые средства, которые привели к появлению высыпаний.