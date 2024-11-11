Популярность нижнего белья бренда Ким Кардашьян объяснили

Бренд-эксперт Эде: Ким Кардашьян использует сексуальность для продвижения Skims

Эксперт по брендам и культуре Ник Эде объяснил популярность нижнего белья из ассортимента марки Skims, создательницей которого является американская телезвезда Ким Кардашьян. Соответствующий комментарий публикует издание The Sun.

Специалист заявил, что предпринимательница намеренно прибегает к сексуальности как к инструменту для продвижения компании и стимулирования продаж. «Ким умело использовала собственное тело для показа коллекций, а затем подключила для этого целую плеяду популярных звезд, в том числе своих знаменитых родственников», — отметил он.

При этом, по мнению Эде, бизнесвумен намеренно снимает рекламу на однотонном фоне, чтобы зафиксировать взгляд покупателей на нижнем белье и телах моделей. «Ким знает, что использование ее сестер — это блестящий способ поддерживать их известность, и она совмещает съемки с контентом для своих социальных сетей и семейного телешоу», — заключил собеседник портала.

В мае британскую певицу и дизайнера Викторию Бекхэм уличили в попытке разбогатеть, следуя по стопам Ким Кардашьян.