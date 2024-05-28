Викторию Бекхэм уличили в попытке разбогатеть по стопам Ким Кардашьян

Британскую певицу и дизайнера Викторию Бекхэм уличили в попытке разбогатеть, следуя по стопам телезвезды Ким Кардашьян. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Журналисты обратили внимание, что исполнительница пытается выйти со своим бизнесом на американский рынок, поэтому старается прославиться в США. По этой причине она начала тесно общаться с Кардашьян, даже появившись в одном из эпизодов их реалити-шоу, считают авторы публикации.

Кроме того, следуя примеру Кардашьян, Бекхэм начала задействовать всю семью в своих бизнес-планах, снимая их в рекламах собственных брендов. Вдобавок знаменитость провела ребрендинг своей марки одежды, чтобы достичь успеха, сравнимого с ретейлером Skims, который развивает миллиардерша.

В заключение журналисты заметили, что в последние годы Бекхэм чаще снимается в документальных фильмах и расширяет круг своего общения, включая в него все больше знаменитостей. «У Ким Кардашьян тоже много друзей среди звезд — это помогает быть на слуху», — говорится в материале.

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