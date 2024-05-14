Дэвид Бекхэм прорекламировал косметику жены со словами «она меня заставляет»

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм прорекламировал косметику жены Виктории со словами «она меня заставляет». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном видео 49-летний футболист предстал перед камерой с обнаженным торсом и в очках с черной оправой. На камеру он показал свой утренний уход за кожей с использованием продуктов бренда Victoria Beckham Beauty.

«Итак, моя жена будет очень счастлива, потому что я собираюсь использовать ежедневный очищающий гель с молочной кислотой. Она всегда заставляет меня умываться, так что почему бы и нет?» — с иронией высказался Бекхэм.

В ролике знаменитость отметил, что его супруга предлагает своим клиентам только самую лучшую косметику. После этого он пошутил, что сыворотку и увлажняющий крем для лица также можно использовать как крем для рук. «Это, вероятно, вырежут», — заключил спортсмен.

В декабре прошлого года стало известно, что Дэвид Бекхэм посмотрел документальный фильм про себя и разочаровался в собственной внешности. Тогда инсайдеры рассказали, что футболисту не понравилось, как выглядело его лицо на экране. Также он расстроился из-за своей небрежной укладки.

