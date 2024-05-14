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15:20, 14 мая 2024Ценности

Дэвид Бекхэм прорекламировал косметику жены со словами «она меня заставляет»

Кадр: @davidbeckham

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм прорекламировал косметику жены Виктории со словами «она меня заставляет». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном видео 49-летний футболист предстал перед камерой с обнаженным торсом и в очках с черной оправой. На камеру он показал свой утренний уход за кожей с использованием продуктов бренда Victoria Beckham Beauty.

«Итак, моя жена будет очень счастлива, потому что я собираюсь использовать ежедневный очищающий гель с молочной кислотой. Она всегда заставляет меня умываться, так что почему бы и нет?» — с иронией высказался Бекхэм.

В ролике знаменитость отметил, что его супруга предлагает своим клиентам только самую лучшую косметику. После этого он пошутил, что сыворотку и увлажняющий крем для лица также можно использовать как крем для рук. «Это, вероятно, вырежут», — заключил спортсмен.

В декабре прошлого года стало известно, что Дэвид Бекхэм посмотрел документальный фильм про себя и разочаровался в собственной внешности. Тогда инсайдеры рассказали, что футболисту не понравилось, как выглядело его лицо на экране. Также он расстроился из-за своей небрежной укладки.

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      Мария Винар
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