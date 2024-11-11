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16:43, 11 ноября 2024Ценности

Популярный у мужчин аксессуар стал модным у женщин

NYP: популярный у мужчин галстук стал модным у женщин
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Rochlin / Getty Images

Галстуки, которые чаще пользуются популярностью у мужчин, стали модными среди женщин. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Новый тренд задали инфлюэнсеры, после чего модницы принялись массово публиковать в соцсетях видео со стилизацией упомянутого аксессуара. Среди звезд, последовавших тенденции, оказались любимица зумеров, актриса Зендея, а также супермодель Белла Хадид, дизайнер и певица Виктория Бекхэм, актриса Сельма Блэр и другие знаменитости.

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