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17:19, 6 ноября 2024Ценности

Россиянам перечислили самые модные валенки

Стилист Елена Корнеева: валенки с росписью стали модными
Екатерина Ештокина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Стилист Елена Корнеева перечислила россиянам самые модные валенки. Соответствующий материал публикует «Вечерняя Москва».

В первую очередь эксперт сообщила, что сочетание упомянутой обуви с джинсами или вязаным платьем стало трендом сезона. «Верхняя одежда не должна быть чересчур длинной, иначе ваш образ станет "деревенским". Отдавайте предпочтение укороченным дубленкам, кожаным курткам на меху или пуховикам», — уточнила она.

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При этом Корнеева обратила внимание на войлочную обувь с росписью в стиле русской живописи, а также декорированной надетыми поверх галошами. В то же время стилист отметила, что актуальными остаются валенки на каблуке или танкетке.

Мужчинам, в свою очередь, собеседница издания посоветовала выбирать модели в стиле милитари. Помимо этого, Корнеева подчеркнула, что также в моду вошли валенки-кеды. «Они выглядят более легкими, а расцветку можно выбрать на любой вкус: белые с ярким рисунком или белым "носом", песочные с белой подошвой и многие другие», — подытожила специалистка.

В августе россиянкам посоветовали носить кокошник с леопардовым принтом. Стилист Ольга Ким подчеркнула, что для повседневных образов стоит отдавать предпочтение однотонным головным уборам.

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