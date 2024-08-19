Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:18, 19 августа 2024Ценности

Россиянкам посоветовали носить кокошник с леопардовым принтом

Стилист Ольга Ким посоветовала россиянкам носить кокошник с леопардовым принтом

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Стилист Ольга Ким раскрыла россиянкам способы выбрать кокошник. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

В первую очередь специалистка подчеркнула, что для повседневных образов стоит отдавать предпочтение однотонным головным уборам. «Потому что гигантские, имитирующие древнерусские и расшитые кокошники в сочетании с джинсами будут выглядеть немного нелепо, ту мач. Такие используются в национальных костюмах, на праздниках», — пояснила она.

Материалы по теме:
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля 2022

Помимо этого, Ким обратила внимание на кокошники из разной ткани, декорированные принтом или обвесами. В качестве примера эксперт рассказала об изделии из денима или с леопардовым принтом. Вдобавок она посоветовала носить его с кедами или джинсами с леопардовым принтом.

«Я видела в продаже кокошники, стилизованные в рок-стилистике. Они обтянуты черной эко-кожей, на них люверсы и цепочки. Такой кокошник тоже может смотреться интересно, к нему можно добавить юбку или платье из эко-кожи, чтобы поддерживать общий стиль», — дополнила собеседница издания.

Ранее в августе стиль девушки-садовницы стал модным у молодежи. По словам старшего редактора Lamoda Ирины Шумилин, для данного стиля характерны платья с цветочным принтом, косынки, соломенные корзины и воздушные юбки А-силуэта.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер соведущий Познера и ведущий телемостов СССР — США

      «Британский Билл Гейтс» пропал после крушения яхты

      В Москве отдыхающие застряли на 50-метровом колесе обозрения в жару и попали на видео

      Пассажирка засудила авиакомпанию из-за тележки с напитками

      Средняя цена аренды «однушки» в Москве резко выросла

      ЕС объявил дату запуска новой системы въезда и выезда для туристов

      МИД объяснил появление иностранных журналистов в оккупированной ВСУ части Курской области

      Россиянкам посоветовали носить кокошник с леопардовым принтом

      Женщина выдала себя за императрицу и обманула итальянских аристократов

      В Египте появится водородный небоскреб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше