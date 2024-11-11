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18:00, 11 ноября 2024Экономика

Потенциал 2025 года стать самым жарким в истории оценили

Климатолог Киселев: 2025 год вряд ли станет самым жарким в истории
Мария Черкасова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Вероятнее всего, 2025 год не станет рекордно жарким, рассказал «Вечерней Москве» ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

«Виноват» в этом феномен Ла-Нинья, который должен прийти на смену Эль-Ниньо — когда температура поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана растет, оказывая заметное влияние на климат. Ла-Нинья же сопровождается охлаждением воды.

Климатолог объяснил, что пики рекордной температуры приходятся на годы сильного Эль-Ниньо. Так, предыдущий рекорд был установлен в 2016 году, затем в 2023 году и в текущем. «Интересно, что обычно Эль-Ниньо захватывает два года, и во второй из них проявляется более ярко выраженный температурный рекорд. В данном случае Эль-Ниньо началось в 2023 году и продолжилось в 2024-м, но уже закончилось», — рассказал он.

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Эксперт добавил, что повышение глобальной температуры складывается из двух факторов. Первый — глобальное потепление, связанное с усилением парникового эффекта. Второй — время от времени возникающее Эль-Ниньо. Поскольку оно уже закончилось, весьма вероятно, что следующий год рекордным не будет, объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что 39 процентов жителей Франции оказались готовы переехать из-за изменений климата — чтобы не сталкиваться со штормами или лесными пожарами. Отправиться в более холодный регион или страну готовы 28 процентов французов, свидетельствует исследование Европейского инвестиционного банка.

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