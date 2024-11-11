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15:46, 11 ноября 2024Экономика

Жители европейской страны захотели переехать

ЕИБ: 39 % французов готовы переехать из-за глобального потепления
Мария Черкасова

Фото: Aurelien Morissard / AP

Французы готовы сменить место жительства из-за изменений климата. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на исследование Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

По данным ежегодного исследования климата, 97 процентов жителей страны ответили, что им придется адаптировать свой образ жизни под меняющийся климат, а 56 процентов считают эту работу приоритетной для страны на ближайшие несколько лет. Большинство опрошенных (80 процентов) при этом уверены, что адаптация к изменению климата может создать дополнительные рабочие места и стимулировать экономику. В том, что немедленные инвестиции позволят избежать еще больших затрат в долгосрочной перспективе, уверены 88 процентов жителей страны.

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Переехать в менее уязвимое с точки зрения климата место, но недалеко от текущего места жительства готовы 39 процентов жителей Франции. Таким образом они хотели бы избежать наводнений или лесных пожаров. Переехать в более холодный регион или страну готовы 28 процентов опрошенных.

По данным исследования, 80 процентов опрошенных за последние пять лет пережили хотя бы одно экстремальное погодное явление, включая сильную жару (56 процентов), засуху (39 процентов), сильные штормы или град (31 процент).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал 2024 год самым жарким на Земле за всю историю метеонаблюдений.

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