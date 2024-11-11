Синоптик назвал 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений

Гидрометцентр: 2024 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений

С большой долей вероятности 2024 год станет самым жарким на Земле за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

«С большой степенью вероятности при анализе температурного режима за истекшие 10 месяцев 2024 год станет самым теплым», — подчеркнул синоптик.

Как отметил специалист, это связано с природным явлением Эль-Ниньо. Оно действовало до мая включительно и способствовало повышению температуры на планете. Вильфанд также напомнил, что на данный момент первое место в списке самых жарких лет сохраняет 2023 год. Тогда Эль-Ниньо действовало более семи месяцев. Этот феномен вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

Ранее сообщалось, что океаническое и атмосферное явление Ла-Нинья может прийти на смену Эль-Ниньо с вероятностью 60 процентов с октября 2024 года по февраль 2025-го. При этом приход Ла-Нинья глобально не сможет повлиять на глобальное потепление, считают специалисты.

Ла-Нинья представляет собой охлаждение температуры поверхности океана в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана и в целом оказывает противоположное Эль-Ниньо климатическое воздействие. Во время Ла-Нинья температура поверхности воды опускается ниже привычного уровня на 3-5 градусов. Эль-Ниньо, в свою очередь, несет теплые воды океана.

