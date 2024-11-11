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01:00, 11 ноября 2024Ценности

Приянка Чопра показала фигуру в нижнем белье

Индийская актриса Приянка Чопра показала фигуру в нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @priyankachopra

Индийская актриса и фотомодель, победительница конкурса «Мисс мира — 2000» Приянка Чопра показала фигуру в откровенном образе. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость сфотографировалась в зеркало в нижнем белье и расстегнутых джинсах. На размещенном кадре видно, что телезвезда отказалась от макияжа, а уложенные волнами волосы убрала от лица. «Фотопленка октября», — подписала она публикацию.

В сентябре американская модель и актриса, победительница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо позагорала в крошечном купальнике на пляже в Род-Айленде, США.

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