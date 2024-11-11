Прокуратура Молдавии отказалась расследовать подкуп избирателей

Глава АКП Молдавии Драгалин: АКП не может расследовать подкуп избирателей

Антикоррупционная прокуратура (АКП) Молдавии отказалась расследовать подкуп избирателей на выборах, сославшись на недостаток полномочий. Соответствующее заявление сделала глава ведомства Вероника Драгалин, передает РИА Новости.

«Полномочия по расследованию коррупционных преступлений были перераспределены. Антикоррупционная прокуратура больше не имеет компетенции расследовать коррупцию в сфере подкупа избирателей», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что правительство республики может расследовать подкуп избирателей самостоятельно, опираясь на опыт АКП.

Ранее выборы президента Молдавии назвали операцией по захвату власти. По словам экс-министра юстиции республики Фадея Нагачевского, завершившееся 3 ноября голосование не было демократическим.