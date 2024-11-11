Путин потребовал навести порядок на дорогах

Президент Путин призвал губернаторов устранить три главные причины ДТП

Президент России Владимир Путин призвал губернаторов страны навести порядок на дорогах и устранить три главные причины дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Такое требование глава государства озвучил на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, пишет Ura.ru.

По словам Путина, особое внимание нужно обратить на состояние автомобильных трасс, контроль на дорогах и дисциплинированность водителей. Проседание этих трех факторов провоцирует ДТП практически во всех регионах страны.

Эксперты отметили, что увеличению аварийности способствует и деградация транспортной инфраструктуры — старение парка автомобилей и несовершенство системы контроля за ситуацией на дорогах. При этом решить проблему помогут только комплексные меры. Если привести в порядок только состояние дорог, скорость движения по ним увеличится. При отсутствии должного контроля за ситуацией и недисциплинированных водителях число ДТП в таких условиях резко вырастет, предупредили специалисты.

Ранее Путин поручил сохранить до 2030 года ставку в два процента годовых по дальневосточной и арктической ипотеке.

