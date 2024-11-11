Раскрыт рецепт дешевого и эффективного средства для чистки сантехники

Эффективно очистить сантехнику поможет смесь зубной пасты и уксуса

Очистить ванную комнату и сантехнику от известкового налета и других загрязнений помогут зубная паста и уксус. Рецепт дешевого и эффективного средства раскрыли эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Для этого нужно смешать 150 миллилитров уксуса и половину столовой ложки зубной пасты. «Можно усилить эффект чистящего средства, если добавить в смесь еще две столовые ложки соли», — уточнили специалисты. Затем жидкость нужно перемешать до однородного состояния и перелить в емкость с распылителем.

По словам экспертов, такое средство подойдет для чистки раковин и смесителей, душевых кабин, плитки в ванной и унитаза. «В завершение уборки не забудьте ополоснуть очищаемые поверхности проточной водой и вытереть», — предупредили специалисты.

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