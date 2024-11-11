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07:29, 11 ноября 2024Силовые структуры

Россиянка испугалась угроз отчима и заколола его ножом

На Ямале россиянка предстанет перед судом за расправу над угрожавшим ей отчимом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Ямало-Ненецком автономно округе предстанет перед судом 30-летняя россиянка обвиняемая в расправе над отчимом в процесе превышения самообороны. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 55-летний мужчина регулярно применял насилие в отношение 30-летней падчерицы, а потому когда 16 февраля будучи в состоянии алкогольного опьянения, он спровоцировал с женщиной конфликт, та серьезно восприняла его угрозы. Опасаясь возможной расправы, россиянка вооружилась кухонным ножом и вонзила его в сердце отчима. Полученное ранение оказалось не совместимо с жизнью.

Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

6 ноября сообщалось, что в Свердловской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы 44-летнего местного жителя Андрея Малышева за сексуальное насилие над малолетней дочерью и ее подругой.

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