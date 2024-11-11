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15:39, 11 ноября 2024Силовые структуры

Российская уборщица потеряла сына на СВО и перевела мошенникам 9 миллионов рублей

Уборщица из Подмосковья перевела мошенникам 9 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Уборщица из Подмосковья перевела мошенникам девять миллионов рублей, которые получила после потери сына в зоне СВО. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным источника, мошенники стали обрабатывать 67-летнюю женщину с конца сентября. Сначала они звонили и представлялись сотрудниками Росфинмониторинга, а затем — силовиками из ФСБ. В результате им удалось убедить женщину в том, что ее деньги находятся под угрозой и их нужно перевести на так называемый безопасный счет. В течение двух недель женщина отправила почти все имеющиеся деньги.

Позже россиянка объяснила следователям, что не знала о подобном виде мошенничества.

Ранее сообщалось, что в Москве пенсионерка продала квартиру и передала мошенникам 11 миллионов рублей.

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