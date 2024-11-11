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12:02, 11 ноября 2024Путешествия

Российские авиакомпании предложили скидки до 30 процентов на билеты

Авиакомпании «Победа» и «Якутия» запустили распродажи билетов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российские авиакомпании запустили распродажу «11.11» и предложили скидки до 30 процентов на билеты. О дисконте сообщает «Якутия» на официальном сайте.

Авиабилеты по сниженным ценам можно купить только 11 ноября. Улететь по выбранным направлениям получится с 12 ноября по 20 декабря 2024 года и с 15 января по 29 марта 2025-го. Скидки распространяются на любые регулярные рейсы, кроме субсидированных, и любой класс обслуживания.

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Кроме того, распродажу запустила авиакомпания «Победа». Скидка 20 процентов действует на все направления по промокоду SKIDKIN. 

Дисконт также действует один день, 11 ноября, билеты можно купить на рейсы 11 ноября 2024-го по 29 марта 2025 года.

Ранее россиянам предложили скидки в отелях у моря в «черную пятницу», которая проходит в последние выходные ноября. Дисконт доходит до 50 процентов.

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