Российские таможенники обнаружили наркотики на 1,5 миллиарда рублей

Во Владимирской области таможенники обнаружили полтонны наркотического вещества на 1,5 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 («Контрабанда прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.
По данным ведомства, машина с прекурсорами следовала из Центральной Азии в один из российских регионов. В кузове было обнаружено 20 пластиковых емкостей с веществом для изготовления почти 400 килограммов наркотических веществ. По результатам экспертизы установлено, что содержимое канистр используется для производства синтетических наркотиков.
Ранее сообщалось, что российские таможенники в грузовике из ЕС обнаружили 110 килограммов наркотиков.