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07:09, 11 ноября 2024Силовые структуры

Российский военнослужащий уклонился от службы и получил срок

В Томске российский военный получил пять лет колонии за самоволку
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Томске российскому военнослужащему дали пять лет колонии общего режима за уклонение от воинской службы. Об этом в понедельник, 11 ноября, в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, 21 февраля осужденный Сергей Проскуряков решил устроить себе внеплановый отдых, в связи с чем покинул воинскую часть и убыл в Томскую область. Самоволка у бойца затянулась до 26 июня, когда Проскуряков наконец вернулся в военный комиссариат, где и был задержан.

2 ноября сообщалось, что Томский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно военнослужащего Илью Богданова, который приобрел наркотическое вещество через интернет.

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