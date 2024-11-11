Российский военнослужащий уклонился от службы и получил срок

В Томске российский военный получил пять лет колонии за самоволку

В Томске российскому военнослужащему дали пять лет колонии общего режима за уклонение от воинской службы. Об этом в понедельник, 11 ноября, в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, 21 февраля осужденный Сергей Проскуряков решил устроить себе внеплановый отдых, в связи с чем покинул воинскую часть и убыл в Томскую область. Самоволка у бойца затянулась до 26 июня, когда Проскуряков наконец вернулся в военный комиссариат, где и был задержан.

2 ноября сообщалось, что Томский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно военнослужащего Илью Богданова, который приобрел наркотическое вещество через интернет.