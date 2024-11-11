Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:19, 11 ноября 2024Экономика

С «крабовых королей» взыскали миллиарды рублей за вред природе

С «крабовых королей» взыскали 358 млрд рублей ущерба природе
Мария Черкасова

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Арбитражный суд Дальневосточного округа подтвердил взыскание с «крабовых королей» 358,7 миллиарда рублей в качестве возмещения ущерба водным биологическим ресурсам. Об этом РАПСИ сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал недействительными заключенные между Федеральным агентством по рыболовству и ответчиками договоров о закреплении доли квоты добычи водных биологических ресурсов и возмещение ущерба. Ответчиками являются рыбопромышленники и «крабовые короли» Олег Кан и Дмитрий Пашов, а также другие физические лица и владельцы рыбопромышленных компаний «Родные острова», «Монерон», «Курильский универсальный комплекс», «Приморская универсальная компания» и других.

Известно также, что Кана объявили в розыск. По решению Арбитражного суда Приморья с рыбопромышленника должны взыскать 336 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Патрушев ответил на заявления об ущербе Черноморскому флоту ударами ВСУ

      Актер из фильма «Бригада» рассказал о работе на швейной фабрике для глухонемых

      Режиссер «Игры в кальмара» признался в съемках сериала только ради денег

      Российская армия впервые уничтожила «Рубиконом» артустановку ВСУ под Курском

      Комплекты защиты «Турист. Профессионал 2.0» поставили на СВО

      Мужчина расправился с туристкой в Европе, спрятал тело в чемодан и отвез его в лес

      Полчище крыс в подмосковной школе попало на видео

      Потенциал 2025 года стать самым жарким в истории оценили

      Затраты на восстановление Курской области оценили

      В Кремле заявили о дополнительных мерах защиты России из-за расширения НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше