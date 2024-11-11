С «крабовых королей» взыскали миллиарды рублей за вред природе

С «крабовых королей» взыскали 358 млрд рублей ущерба природе

Арбитражный суд Дальневосточного округа подтвердил взыскание с «крабовых королей» 358,7 миллиарда рублей в качестве возмещения ущерба водным биологическим ресурсам. Об этом РАПСИ сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал недействительными заключенные между Федеральным агентством по рыболовству и ответчиками договоров о закреплении доли квоты добычи водных биологических ресурсов и возмещение ущерба. Ответчиками являются рыбопромышленники и «крабовые короли» Олег Кан и Дмитрий Пашов, а также другие физические лица и владельцы рыбопромышленных компаний «Родные острова», «Монерон», «Курильский универсальный комплекс», «Приморская универсальная компания» и других.

Известно также, что Кана объявили в розыск. По решению Арбитражного суда Приморья с рыбопромышленника должны взыскать 336 миллиардов рублей.