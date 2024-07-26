«Крабовый король» Олег Кан задолжал в России миллиарды рублей. Он проходит по нескольким уголовным делам

Дальневосточный рыбопромышленник Кан задолжал в России 336 миллиардов рублей

«Крабовый король» России Олег Кан задолжал стране миллиарды рублей. По решению Арбитражного суда Приморья с рыбопромышленника должны взыскать 336 миллиардов рублей.

Предприниматель с Дальнего Востока заочно проходит по двум уголовным делам. Его признали виновным в убийстве и создании преступного сообщества.

Кан уехал из страны и попытался инсценировать свою смерть

В 2018 году предприниматель сбежал из России в Японию. Тогда его начали подозревать в контрабанде дальневосточного краба через компанию, в которой он занимал пост топ-менеджера.

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Предполагалось, что Кан управлял компанией через подставных лиц и использовал в нелегальной схеме офшорные компании, зарегистрированные в Панаме. По словам пресс-секретаря УФСБ России по Сахалинской области Анастасии Ермоловой, с начала 2000-х годов в Дальневосточном федеральном округе действует организованная группа лиц, которая «занимается контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов, а именно камчатского краба».

В 2020 году Кана заподозрили в организации избавления от конкурента — предпринимателя Валерия Пхиденко. Хабаровский краевой суд вынес решение о заочном аресте, и бизнесмена объявили в международный розыск. Позже Приморский краевой суд заочно приговорил Кана к 17 годам колонии строгого режима.

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В марте 2024 года адвокаты «крабового короля» заявили о его смерти. Они попросили закрыть дело в отношении бизнесмена, приводя в доказательство сайт нотариальной палаты.

Генпрокуратура не поверила в заявления адвокатов Кана

В Генпрокуратуре усомнились в словах адвокатов. По словам представителя ведомства, в органах ЗАГС Сахалинской области и Санкт-Петербурга не регистрировалась смерть «господина Кана Олега Кымхаковича 16 апреля 1937 года рождения».

Родственники в органы ЗАГС не обращались, федеральное законодательство возлагает обязанность на родственников или лиц, которым известно о факте смерти того или иного человека, обратиться в органы ЗАГС с соответствующим заявлением. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку представитель Генпрокуратуры

В свою очередь, адвокаты заявили, что ЗАГС отказался регистрировать документы. «Невозможно официально зарегистрировать в ЗАГС, есть официальные отказы. Есть свидетельство, оно иностранное, там все переведено на русский язык, оно подтверждает смерть, оно передано в канцелярию», — объяснила сторона защиты.

Исполнительный лист на 336 миллиардов рублей в отношении Олега Кана был выдан судом 2 апреля 2024 года. По иску Генпрокуратуры суд обязал взыскать 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в числе которых числится и «крабовый король». Пятый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобах на данное решение.