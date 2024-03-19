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17:34, 19 марта 2024Силовые структуры

Адвокаты сообщили о смерти «крабового короля»

Защита заявила о смерти «крабового короля» Кана в суде по иску Генпрокуратуры

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В рамках слушаний в суде по иску Генпрокуратуры России о взыскании 358,7 миллиарда рублей защита заявила о смерти ответчика — «крабового короля» Олега Кана. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокаты просят прекратить производство по делу и ссылаются на сайт нотариальной палаты, ведущей наследственное дело бизнесмена, якобы ушедшего из жизни в феврале 2023 года.

В прокуратуре поставили под сомнение заявление защиты, так как в ЗАГСе отсутствует информация о смерти Кана.

25 января стало известно, что Генпрокуратура России подала в Арбитражный суд Приморского края два иска на общую сумму 376 миллиардов рублей к крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке. В общей сложности иски поданы к 45 ответчикам, среди которых указаны фирмы «крабового короля» и его семьи.

Параллельно Кана заочно судят по обвинению в организации расправы в 2010 году над предпринимателем Валерием Пхиденко. Прокурор запросил для него 19 лет колонии. Кан скрылся от следствия, уехав в Великобританию. Он объявлен в международный розыск.

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      Любовь Ширижик
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