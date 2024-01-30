Сбежавшему из России «крабовому королю» запросили 19 лет

Прокурор запросил 19 лет скрывшемуся бизнесмену Кану за организацию убийства

В Приморском краевом суде состоялись прения сторон в ходе рассмотрения уголовного дела «крабового короля» Олега Кана, обвиняемого в организации расправы в 2010 году над предпринимателем Валерием Пхиденко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Поддерживающий государственное обвинение прокурор запросил для находящегося в международном розыске подсудимого 19 лет лишения свободы.

Мотивом расправы стали подозрения Кана в том, что Пхиденко покушался на него. «Крабовый король» нашел исполнителя и посредника, которые за денежное вознаграждение согласились выполнить его заказ. По данным следствия, посредник обманом заманил Пхиденко во Владивосток якобы на деловые переговоры. Тот приехал к ресторану «Три Богатыря», где его подкараулил киллер и выпустил несколько пуль в автомобиль с жертвой. Три ранения в голову и грудь стали летальными для Пхиденко.

Кан, названный СМИ «крабовым королем» за крупнейшие объемы добычи морских ракообразных, был заочно арестован в феврале 2020 года после того, как скрылся от следствия за пределами России.