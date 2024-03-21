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07:18, 21 марта 2024Силовые структуры

Адвокаты передали в канцелярию суда свидетельство о смерти «крабового короля»

Адвокаты передали в канцелярию суда свидетельство о смерти бизнесмена Олега Кана

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Адвокаты, представляющие в Арбитражном суде Приморского края ответчиков по искам Генеральной прокуратуры России к рыбопромышленникам, передали в канцелярию суда документ, свидетельствующий о смерти «крабового короля» Олега Кана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Олега Суханова.

Адвокат пожаловался, что ЗАГС отказался регистрировать эти документы. «Невозможно официально зарегистрировать в ЗАГС, есть официальные отказы. Есть свидетельство, оно иностранное, там все переведено на русский язык, оно подтверждает смерть, оно передано в канцелярию», — объяснил он.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура считает смерть «крабового короля» Олега Кана инсценировкой.

О том, что Кан умер, несколько дней назад рассказали его адвокаты, в связи с этим попросив закрыть дело в отношении бизнесмена.

В октябре 2022 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Кана. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск. Ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, как считает следствие, Кан создал преступное сообщество и в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками краба в Китай, Японию и Южную Корею.

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      Екатерина Кашурникова
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