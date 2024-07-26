«Крабовый король» России оставил долги на сотни миллиардов долларов

Рыбопромышленник с Дальнего Востока оставил долги на 336 млрд долларов

Рыбопромышленник с Дальнего Востока, получивший прозвище «крабовый король», Олег Кан оставил долги на 336 миллиардов рублей, которые хотят взыскать. Об этом сообщает РИА Новости.

Предприниматель заочно проходит по двум уголовным делам. Его признали виновным в убийстве и приговорили к 17 годам колонии. Также «крабовому королю» инкриминируют создание преступного сообщества, контрабанду стратегически важными ресурсами и уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов.

В июне пятый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобах на решение Арбитражного суда Приморья о взыскании по иску Генпрокуроры 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в числе которых есть Кан.

Ранее стало известно, что в Дагестане сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах жестокой расправы над азербайджанским предпринимателем. 37-летний мужчина занимался торговлей бытовой техникой и посудой, у него был небольшой магазин в Хасавюрте.