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16:59, 25 декабря 2023Силовые структуры

Неизвестные за долги учинили расправу над азербайджанским предпринимателем

В Хасавюрте неизвестные учинили расправу над азербайджанцем из-за долгов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах жестокой расправы над азербайджанским предпринимателем. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, 37-летний мужчина занимался торговлей бытовой техникой и посудой, у него был небольшой магазин в Хасавюрте .В пять утра в дверь его квартиры постучали два неизвестных молодых человека. Как рассказала силовикам супруга, речь на повышенных тонах шла про какой-то долг. Беседа внезапно переросла в драку, женщина кинулась на помощь мужу, но получала удар по голове и потеряла сознание. Злоумышленники учинили над ее супругом расправу.

21 декабря сообщалось, что россиянин украл с работы сумку за три миллиона рублей из-за долга.

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      Владимир Седов
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