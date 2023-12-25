Неизвестные за долги учинили расправу над азербайджанским предпринимателем

В Хасавюрте неизвестные учинили расправу над азербайджанцем из-за долгов

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах жестокой расправы над азербайджанским предпринимателем. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, 37-летний мужчина занимался торговлей бытовой техникой и посудой, у него был небольшой магазин в Хасавюрте .В пять утра в дверь его квартиры постучали два неизвестных молодых человека. Как рассказала силовикам супруга, речь на повышенных тонах шла про какой-то долг. Беседа внезапно переросла в драку, женщина кинулась на помощь мужу, но получала удар по голове и потеряла сознание. Злоумышленники учинили над ее супругом расправу.

21 декабря сообщалось, что россиянин украл с работы сумку за три миллиона рублей из-за долга.