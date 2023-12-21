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20:17, 21 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин украл с работы сумку за три миллиона рублей из-за долга

В Москве суд приговорил мужчину за кражу из мастерской сумки за 3 млн рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил 63-летнего мужчину к четырем годам колонии особого режима за кражу из мастерской женской сумки из кожи аллигатора, стоимость которой оценивается более чем в три миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Мужчину признали виновным по статье 158 УК РФ. Ранее грабитель уже был судим.

Осужденный устроился курьером в мастерскую по ремонту обуви и сумок, расположенную в центре Москвы. В его обязанности входило забирать заказы и доставлять их клиентам. По версии следствия, в один из дней он решил пойти на преступление, потому что был должен знакомому 500 тысяч рублей.

Рано утром курьер пришел в мастерскую, убедился, что за ним никто не наблюдает, и, не включая свет, взял с полки сумку, спрятал ее под пальто и вышел из помещения. После этого он сдал сумку в ближайший ломбард, где получил за нее 300 тысяч рублей. Кража попала на видео, поэтому его вину удалось быстро доказать.

Ранее в Москве полиция задержала мужчину, который украл шубу с витрины магазина в центре города.
 

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