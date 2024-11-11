Miami Herald: самолет американской авиакомпании обстреляли на Гаити

Самолет американской авиакомпании Spirit Airlines обстреляли на Гаити, об этом сообщила газета Miami Herald.

По данным ее источников, в понедельник, 11 ноября, борт пытался приземлиться в Порт-о-Пренсе и попал под обстрел. Как минимум один человек получил ранение, его задела пуля.

Самолет был перенаправлен в Доминиканскую республику, где совершил посадку. Руководство аэропорта Порт-о-Пренса приказало приостановить вылеты. Кто стоит за обстрелом, издание не уточнило.

С 2021 года Гаити переживает серьезный кризис безопасности, большую часть страны контролируют преступные банды, несмотря на то что местным правоохранителям помогает интернациональная миссия под руководством Кении.

Ранее путешественник, объездивший почти весь мир, раскрыл самые опасные страны. В числе наиболее опасных мест он назвал Афганистан, Папуа — Новую Гвинею, Сомали, Сирию и Гаити.