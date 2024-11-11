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14:20, 11 ноября 2024Бывший СССР

Санду высказалась об упавших дронах на юго-востоке Молдавии

Президент Молдавии Санду: найденные в стране дроны не представляют опасности
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Дроны, найденные на юго-востоке Молдавии, не представляют опасности для граждан. Об этом заявила президент страны Майя Санду, передает Noi.md.

«Из того, что сообщили учреждения, эти дроны не представляют опасности для граждан. Но нам нужно сохранять бдительность», — высказалась глава государства об упавших дронах.

Кроме того, Санду отметила необходимость покупки технологий, которые понадобятся для защиты республики и ее жителей. Она подчеркнула, что Молдавия делает все охраны воздушного пространства.

Ранее молдавская полиция сообщила об упавшем беспилотном летательном аппарате возле села Новые Боросены в Рышканском районе. Также еще один дрон был обнаружен на юго-востоке Молдавии. Беспилотник упал возле села Фырлэдень в районе города Каушень.

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