СК возбудил дело по факту получения инвалидом несовместимых с жизнью травм

В Ростовской области возбудили дело по факту гибели инвалида от травмы живота

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту получения инвалидом несовместимых с жизнью травм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Дело возбуждено по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

В августе 23-летний Алексей был госпитализирован с тупой травмой живота. Помощь медиков не помогла, травма оказалась несовместимой с жизнью.

По данным Telegram-канала РЕН ТВ, отец пострадавшего сообщил, что его сын пошел вечером на прогулку, а когда вернулся, сказал, что плохо себя чувствует. Голова мужчины опухла, и он держался за живот. Отец повез сына в приемное отделение города Сальск. Компьютерная томография показала у потерпевшего ушиб поджелудочной железы. 13 августа ему провели операцию, которая подтвердила диагноз. Состояние его не улучшалось, и врачи провели вторую операцию. После этого Алексея перевезли в городскую больницу Ростова-на-Дону, где 17 августа он скончался.

Как утверждает отец, его сына избил подросток, занимающийся смешанными единоборствами. Мужчина пояснил, что сын сделал замечание юноше, чтобы тот «не гонял на питбайке». При этом нападение происходило на глазах у свидетелей.

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