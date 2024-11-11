Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:54, 11 ноября 2024Силовые структуры

СК возбудил дело по факту получения инвалидом несовместимых с жизнью травм

В Ростовской области возбудили дело по факту гибели инвалида от травмы живота
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту получения инвалидом несовместимых с жизнью травм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Дело возбуждено по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

В августе 23-летний Алексей был госпитализирован с тупой травмой живота. Помощь медиков не помогла, травма оказалась несовместимой с жизнью.

По данным Telegram-канала РЕН ТВ, отец пострадавшего сообщил, что его сын пошел вечером на прогулку, а когда вернулся, сказал, что плохо себя чувствует. Голова мужчины опухла, и он держался за живот. Отец повез сына в приемное отделение города Сальск. Компьютерная томография показала у потерпевшего ушиб поджелудочной железы. 13 августа ему провели операцию, которая подтвердила диагноз. Состояние его не улучшалось, и врачи провели вторую операцию. После этого Алексея перевезли в городскую больницу Ростова-на-Дону, где 17 августа он скончался.

Как утверждает отец, его сына избил подросток, занимающийся смешанными единоборствами. Мужчина пояснил, что сын сделал замечание юноше, чтобы тот «не гонял на питбайке». При этом нападение происходило на глазах у свидетелей.

Ранее сообщалось, что в Тюмени 15-летнюю школьницу жестоко избили за неприветливый взгляд.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Патрушев ответил на заявления об ущербе Черноморскому флоту ударами ВСУ

      Актер из фильма «Бригада» рассказал о работе на швейной фабрике для глухонемых

      Режиссер «Игры в кальмара» признался в съемках сериала только ради денег

      Российская армия впервые уничтожила «Рубиконом» артустановку ВСУ под Курском

      Комплекты защиты «Турист. Профессионал 2.0» поставили на СВО

      Мужчина расправился с туристкой в Европе, спрятал тело в чемодан и отвез его в лес

      Полчище крыс в подмосковной школе попало на видео

      Потенциал 2025 года стать самым жарким в истории оценили

      Затраты на восстановление Курской области оценили

      В Кремле заявили о дополнительных мерах защиты России из-за расширения НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше