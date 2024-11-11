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16:15, 11 ноября 2024Россия

15-летнюю российскую школьницу жестоко избили за неприветливый взгляд

В Тюмени 15-летнюю школьницу жестоко избили за неприветливый взгляд
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Тюмени девочки-подростки жестоко избили 15-летнюю школьницу из-за неприветливого взгляда. Действия несовершеннолетних россиянок попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном видеоролике видно, как ученицы грубо разговаривают с девочкой, которая сидит на скамейке. Одна из школьниц набрасывается с кулаками на оппонентку. Та пытается ей противостоять, вместе они оказываются на асфальте.

Как пишет Ural Mash, мать пострадавшей узнала об инциденте спустя пару дней, когда видео с издевательствами распространилось по чатам. Россиянка отметила, что в школе провели собрание с инспектором по делам несовершеннолетних, однако директор ограничилась лишь предупреждением. Никто перед девочкой не извинился.

Родители ученицы подали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Челябинске девочки-подростки избили электрошокером 12-летнюю сверстницу и поставили ее на колени.

ЖЗЛ
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