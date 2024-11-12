После жестокого избиения 15-летней школьницы из Тюмени возбудили уголовное дело

СК: в Тюмени возбудили дело о халатности после избиения школьницы сверстницами

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после жестокого избиения 15-летней девочки в Тюмени на территории школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным ведомства, школьница была избита сверстницами на улице, на территории одного из учебных заведений. Видео случившегося было опубликовано в сети.

Предварительно, девочки-подростки избили 15-летнюю школьницу из-за неприветливого взгляда. Мать пострадавшей узнала об инциденте только спустя пару дней, когда ролик с издевательствами распространился по чатам.