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02:00, 11 ноября 2024Из жизни

Скандальную порномодель поймали на лжи о сексе с сотнями студентов

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Бонни Блу

Бонни Блу. Кадр: Saving Grace / YouTube

Скандальную порномодель Бонни Блю поймали на лжи о сексе со студентами и их отцами ради рекламы. Об этом пишет Daily Mail.

Модель прославилась благодаря секс-марафонам, во время которых она якобы занималась сексом со студентами колледжей, университетов, совершеннолетними выпускниками школ и снимала это на видео.

Во время осеннего тура по Великобритании 25-летняя порномодель объявила, что заняться с ней сексом явились не только молодые люди, но и их «скучающие отцы». На своей странице в TikTok она опубликовала видео с этими мужчинами.

Однако теперь выяснилось, что в ролике рядом с Блю были профессиональные порноактеры. В частности, среди них опознали популярного ирландского порноактера Энди Ли, у которого более 400 тысяч подписчиц в социальных сетях. Кроме того, там заметили мужчину, известного под ником Райда, который записывает откровенный контент с участием своей девушки, а также Джея Джеймса и Троя Уайта — также известных порноактеров.

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В ролике Блю они были представлены «обычными жителями Ноттингема», однако ни один из них не имеет отношения к этому городу. Многие фанаты порномодели теперь считают, что все ее истории о записи видео с «реальными студентами» являются маркетинговым ходом.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Австралии аннулировало визу Бонни Блю. Перед этим на нее поступили многочисленные жалобы, в которых утверждалось, что она совращает школьников.

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