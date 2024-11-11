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17:00, 11 ноября 2024Силовые структуры

Следователи взялись за орудующую в российском городе банду педофилов

СК возбудил дело по банде педофилов в Перми после обращения главы ЛБИ Мизулиной
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело после обращения главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной об орудующей в Перми «банде педофилов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье об обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Следователи взялись за дело после проведения проверки.

Мизулина опубликовала в Telegram пост о том, что в Перми завелась «целая банда педофилов». По ее информации, злоумышленники просят девочек 8-12 лет скинуть им интимные фотографии и видео, а затем шантажируют их сливом материалов в сеть.

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