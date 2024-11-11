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17:40, 11 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о вызове российского посла в МИД Молдавии

ТАСС: посла России вызвали в МИД Молдавии после заявлений о падении БПЛА РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Wikipedia

Посла России в Молдавии Олега Озерова вызвали в МИД республики после заявлений Кишинева о якобы падении в стране двух российских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Посла России вызвали в понедельник в МИД к 10:00 (к 11:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») в связи с падением в воскресенье двух дронов на севере и юге республики», — сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва категорически отвергает обвинения молдавских властей в нарушении воздушного пространства дронами. По ее словам, войска России не прокладывают маршруты полетов беспилотников над территориями граничащих с Украиной стран, включая Молдавию.

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