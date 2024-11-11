В МИД отвергли обвинения Молдавии в нарушении воздушного пространства

В МИД отвергли обвинения в нарушении воздушного пространства Молдавии

Россия категорически отвергает обвинения Молдавии в якобы нарушении воздушного пространства беспилотниками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ответ которой опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Категорически отвергаем голословные антироссийские выпады, которые, к сожалению, стали нормой в Республике Молдавия. В очередной раз никаких доказательств того, что БПЛА имели российское происхождение и были запушены с территории нашей страны, представлено не было», — заявила Захарова.

Она добавила, что ВС России не прокладывают маршруты полетов БПЛА над территории граничащих с Украиной государств, включая Молдавию, а целями ударов являются только военные объекты ВСУ.