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16:28, 11 ноября 2024Бывший СССР

В МИД отвергли обвинения Молдавии в нарушении воздушного пространства

В МИД отвергли обвинения в нарушении воздушного пространства Молдавии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия категорически отвергает обвинения Молдавии в якобы нарушении воздушного пространства беспилотниками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ответ которой опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Категорически отвергаем голословные антироссийские выпады, которые, к сожалению, стали нормой в Республике Молдавия. В очередной раз никаких доказательств того, что БПЛА имели российское происхождение и были запушены с территории нашей страны, представлено не было», — заявила Захарова.

Она добавила, что ВС России не прокладывают маршруты полетов БПЛА над территории граничащих с Украиной государств, включая Молдавию, а целями ударов являются только военные объекты ВСУ.

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