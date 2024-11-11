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19:48, 11 ноября 2024Наука и техника

Космический робот соберет гигантский космический телескоп

Acta Astronautica: предложен робот E-Walker для сборки космических телескопов
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams, PHANGS team / Reuters

Специалисты Линкольнского центра автономных систем в Великобритании предложили концепцию робота для сборки гигантского космического телескопа на орбите. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Astronautica.

Робот, названный E-Walker и оснащенный семью степенями свободы, может работать на орбите, выполняя сложные манипуляции и постепенно собирая крупные космические конструкции. Конструкция предполагает взаимодействие двух космических аппаратов: базового космического корабля (BSC) и космического корабля-хранилища (SSC). BSC выполняет функции материнского корабля, отправляющего команды роботу и следящего за его состоянием, тогда как SSC вмещает зеркальные модули, которые E-Walker постепенно извлекает для сборки.

Исследователи разработали концепцию телескопа с широкой апертурой (LAST), который собирается из модулей, известных как PMU (Primary Mirror Unit). Модульное строение зеркала позволяет собирать его из 342 PMU, которые образуют сегменты, а каждый сегмент включает 19 блоков PMU. Это решение позволяет роботу строить большие зеркала с высокой точностью и эффективностью.

Команда рассмотрела 11 возможных сценариев работы (ConOps) для E-Walker, включая варианты с одним или несколькими роботами. Их задача заключалась в оптимизации распределения задач и повышении точности сборки. Некоторые сценарии предполагают совместную работу двух роботов, что повышает безопасность и эффективность конструкции.

В будущем роботы, такие как E-Walker, могут стать важными инструментами для создания сложных систем на орбите, способствуя развитию новых космических станций, телескопов и других объектов.

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