Троих российских полицейских осудили за превышение должностных полномочий

В Тюмени осудили троих инспекторов ДПС за превышение должностных полномочий

В Тюмени осудили троих инспекторов дорожно-патрульной службы (ДПС) за превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Они признаны виновными по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Как установил суд, обвиняемые в январе 2020 года несли службу на автодороге деревня Ушакова — село Успенка Тюменского района. Во время дежурства они применили насилие против водителя и пассажира остановленного ими транспортного средства. Также ранее эти сотрудники полиции использовали силу в отношении двух молодых людей, которые вступили с ними в словесную перепалку.

Изучив все материалы дела, суд назначил наказание одному из инспекторов четыре года условно, два других сотрудника получили по три года и шесть месяцев условно. Также им всем запрещено занимать должности на государственной службе на срок от двух лет и шести месяцев до трех лет.

Ранее сообщалось, что двух российских полицейских заподозрили в избиении мужчины.