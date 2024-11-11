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19:31, 11 ноября 2024Экономика

Центробанк захотел ограничить выдачу выгодной для россиян ипотеки

Банк России захотел ограничить выдачу ипотеки на срок более 30 лет из-за рисков
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Центробанк России (ЦБ) захотел ограничить выдачу ипотеки на срок более 30 лет из-за высоких рисков для банков. Это следует из информационно-аналитического материала финансового регулятора.

Кредиты на 30 и более лет выгодны россиянам, так как ежемесячный платеж по ним ниже. У таких заемщиков больше свободы — можно не отказывать себе в комфорте на время кредита или погасить его досрочно.

По данным ЦБ, за последний год доля ипотеки на срок свыше 30 лет в выдачах выросла с 10 до 20 процентов. Такие данные тревожат специалистов. «На таком длительном горизонте (30+ лет) заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита», — пояснили в финансовом регуляторе.

Ранее россиянам с неподъемной ипотекой посоветовали взять тайм-аут. Его одобрят, если купленное жилье является единственным, сумма ипотеки не превышает 15 миллионов рублей, каникулы оформляются впервые, а также есть обстоятельства, дающие основания для отсрочки платежей, указанных в статьях 6.1-1 353-го Федерального закона.

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