Россиянам с неподъемной ипотекой дали совет

Россиянам с неподъемной ипотекой предложили взять тайм-аут

Россиянам, для которых ипотека стала неподъемной, посоветовали взять тайм-аут или реструктуризовать долг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Прежде всего следует обратиться в банк, где россиянин получал ипотечный кредит, советует эксперт по ипотечному кредитованию «Инком-Недвижимость» Елена Санникова.

Банк может предложить три варианта выхода из ситуации. Это программа консолидации, когда несколько кредитов и долговых обязательств семьи объединяются в один, например, под залог недвижимости, а нагрузка по платежу снижается в 3-4 раза. Либо финансовая организация предлагает реструктуризовать кредит и увеличить его срок, снизив ежемесячный платеж. Другой вариант — продажа квартиры из-под залога, указывает замгендиректора «Национальной Фабрики Ипотеки» Игорь Жигунов.

Чаще всего банки предлагают реструктуризацию долга или кредитные каникулы, уточняет директор ипотечного центра «Миэль» Юлия Ибрагимова. Ипотечные каникулы банк дает на полгода. В течение этого времени клиент не платит за кредит, после входит в обычный график платежей, а общий срок выплаты увеличивается на полгода.

Взять тайм-аут с выплатами можно, как правило, если у россиянина купленное жилье является единственным, сумма ипотеки не превышает 15 миллионов рублей, каникулы оформляются впервые, а также есть обстоятельства, дающие основания для отсрочки платежей, указанных в статьях 6.1-1 353-го федерального закона.

При оформлении кредитных каникул заемщик получает отсрочку только по ежемесячным ипотечным платежам, но не избавляется от процентов — они продолжают начисляться и выделяются в отдельный долг.

При реструктуризации нет ограничений по продлению срока кредита, а также его сумме. Чтобы банк согласился изменить структуру долга, заемщик должен иметь веские основания — например, это увольнение или сильное уменьшение дохода, рождение ребенка, длительное лечение, получение инвалидности и тому подобное.

Чаще всего банки предлагают россиянам, которые столкнулись со сложностями при выплате кредита, льготный период на срок до девяти месяцев, когда заемщик платит не менее половины от суммы ежемесячного платежа, объяснил директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. Невыплаченные за это время проценты переносятся на будущие платежи.

Ранее эксперт предрек снижение цен на жилье в России до 15 процентов на фоне отмены массовой льготной ипотеки.