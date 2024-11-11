Оценена возможность удешевления жилья в России

Эксперт Остапкович: цены на жилье в России могут снизиться до 15 процентов

Цены на жилье в России могут снизиться до 15 процентов на фоне отмены массовой льготной ипотеки. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, передают «Известия».

По его оценке, удешевление квартир может продлиться от одного до полутора лет. Он отметил, что из-за остановки льготной ипотечной программы на новостройки найти равновесие между спросом и предложением стало сложно.

«Поэтому падение цен на жилье логично, как и пауза в строительстве нового жилья. Население, которое могло бы вложиться в недвижимость, сейчас понесло деньги в банки под выгодные проценты. Ведь брать ипотеку крайне невыгодно, так как по новым ставкам одна квартира стоит как две», — объяснил Остапкович.

Эксперт добавил, что стабильнее всего себя сейчас ощущают девелоперы и риелторы из Москвы и Санкт-Петербурга — у них более высокий запас прочности. Однако ситуация на рынке недвижимости не поменяется, если власти не введут новые ипотечные программы или не начнется снижению ключевой ставки.

Ранее стало известно, в каких российских регионах ипотека доступнее всего для граждан. Ими оказались Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.