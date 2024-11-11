69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
09:00, 11 ноября 202469-я параллель

Названы три региона России с самой доступной ипотекой

На Чукотке, в НАО и ЯНАО лучшее соотношение ипотечного платежа к зарплате
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Зима / РИА Новости

В Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах сложилось самое благоприятное соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих россиян в 2024 году. Рейтинг регионов с самой доступной ипотекой назвало РИА Новости.

В конце списка по доступности ипотеки оказались Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия. В статистику не вошли данные о новых регионах — по Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), а также по Херсонской и Запорожской областям.

Расчеты агентства основывались на данных Центробанка, Росстата и банка «ДОМ.РФ». Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат рассчитывались на основе аннуитетных платежей по фактическим кредитам за три месяца к средней чистой зарплате двух работающих за 12 месяцев с сентября 2023 года по август 2024 года.

Для расчета ипотечного платежа использовалась средняя рыночная ставка крупнейших банков. Срок, размер кредитов и ставка по ипотеке соответствовали уровням октября 2024 года.

В октябре Центробанк повысил ключевую ставку с 19 до 21 процента годовых. Совет директоров регулятора обосновал такое решение усилением проинфляционных факторов. На этом фоне экономист Игорь Балынин счел 2025 год неудачным для оформления ипотеки, так как, по его мнению, ЦБ может дополнительно повысить ключевую ставку.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия собрала 50 тысяч военных в Курской области. Разведка США пессимистично оценила перспективы ВСУ

      Итальянец описал жизнь в российской деревне фразой «почему русские такое допускают?»

      Президент Кубы рассказал о последствиях мощного землетрясения

      Названы три региона России с самой доступной ипотекой

      Стало известно о заходе российских военных в Курахово

      Украина пыталась через Telegram завербовать российского летчика для угона вертолета

      Госслужащих в регионах России ждут сокращения

      Стало известно о попытках Польши спасти Украину от сделки Трампа

      Тайвань рассмотрит крупный заказ американской военной техники из-за победы Трампа

      У РЖД возникли проблемы с деньгами на развитие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше