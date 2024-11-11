Названы три региона России с самой доступной ипотекой

На Чукотке, в НАО и ЯНАО лучшее соотношение ипотечного платежа к зарплате

В Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах сложилось самое благоприятное соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих россиян в 2024 году. Рейтинг регионов с самой доступной ипотекой назвало РИА Новости.

В конце списка по доступности ипотеки оказались Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия. В статистику не вошли данные о новых регионах — по Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), а также по Херсонской и Запорожской областям.

Расчеты агентства основывались на данных Центробанка, Росстата и банка «ДОМ.РФ». Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат рассчитывались на основе аннуитетных платежей по фактическим кредитам за три месяца к средней чистой зарплате двух работающих за 12 месяцев с сентября 2023 года по август 2024 года.

Для расчета ипотечного платежа использовалась средняя рыночная ставка крупнейших банков. Срок, размер кредитов и ставка по ипотеке соответствовали уровням октября 2024 года.

В октябре Центробанк повысил ключевую ставку с 19 до 21 процента годовых. Совет директоров регулятора обосновал такое решение усилением проинфляционных факторов. На этом фоне экономист Игорь Балынин счел 2025 год неудачным для оформления ипотеки, так как, по его мнению, ЦБ может дополнительно повысить ключевую ставку.