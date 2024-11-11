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19:02, 11 ноября 2024Путешествия

Турист сорвался со скалы в Таиланде, застрял между деревьями и камнем и не выжил

Bangkok Post: индийский турист сорвался со скалы на острове Самуи и не выжил
Алина Черненко

Фото: James McGill / Unsplash

Индийский турист отправился с другом к вершине водопада в Таиланде, упал со скалы и не выжил. Подробностями истории поделилось издание Bangkok Post.

Приятель 28-летнего Шримани Дебджита рассказал, что 9 ноября они поднимались по тропе к популярной туристической достопримечательности острова Самуи — водопаду На Муанг. Во время похода Дебджит делал фотографии, поскользнулся и сорвался вниз.

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Друг индийца попытался найти его, но безуспешно. Тогда мужчина обратился за помощью — поисками занялись местные власти и спасатели-волонтеры. 10 ноября они увидели тело Дебджита, застрявшее между ветками деревьев и камнем на самом нижнем уровне водопада.

В октябре россиянка сорвалась со скалы в Приморском крае и потеряла 50 процентов крови. У нее произошел разрыв селезенки и внутреннее кровотечение.

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