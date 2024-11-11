Уехавшая из России солистка «ВИА Гры» стала экстрасенсом

Покинувшая Россию солистка «ВИА Гры» Надежда Грановская стала экстрасенсом

Покинувшая Россию после начала специальной военной операции на Украине солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская начала работать экстрасенсом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, Грановская, которая последние несколько лет проживает в Европе, заявляет, что обнаружила «экстрасенсорные проявления». Свои практики она записывает на видео, которые делится с «просветленными» последователями. Для нового бизнеса женщина даже взяла фамилию мужа, чтобы никто не узнал в ней бывшую певицу — Уржумцева. Свои экстрасенсорные занятия Надежда ведет на русском языке.

Известно, что сам супруг Грановской, бизнесмен Михаил Уржумцев, является гендиректором кипрской компании «Мэлон фэшн груп», которая занимается розничной торговлей одеждой в крупных сетях магазинов и имеет дочернюю компанию на Украине. Также сообщается, что в минувшем году выручка российской компании составила 61 миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что другая звезда «ВИА Гры» снизила размер своих гонораров за корпоративы на несколько миллионов рублей.