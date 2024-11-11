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10:33, 11 ноября 2024Культура

Уехавшая из России солистка «ВИА Гры» стала экстрасенсом

Покинувшая Россию солистка «ВИА Гры» Надежда Грановская стала экстрасенсом
Андрей Шеньшаков

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Покинувшая Россию после начала специальной военной операции на Украине солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская начала работать экстрасенсом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, Грановская, которая последние несколько лет проживает в Европе, заявляет, что обнаружила «экстрасенсорные проявления». Свои практики она записывает на видео, которые делится с «просветленными» последователями. Для нового бизнеса женщина даже взяла фамилию мужа, чтобы никто не узнал в ней бывшую певицу — Уржумцева. Свои экстрасенсорные занятия Надежда ведет на русском языке.

Известно, что сам супруг Грановской, бизнесмен Михаил Уржумцев, является гендиректором кипрской компании «Мэлон фэшн груп», которая занимается розничной торговлей одеждой в крупных сетях магазинов и имеет дочернюю компанию на Украине. Также сообщается, что в минувшем году выручка российской компании составила 61 миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что другая звезда «ВИА Гры» снизила размер своих гонораров за корпоративы на несколько миллионов рублей.

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